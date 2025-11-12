Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Grupa uderzeniowa lotniskowca Gerald Ford przemieściła się do regionu Ameryki Łacińskiej

USS Gerald R. Ford
Lotniskowiec USS Ford na nagraniu archiwalnym
Źródło: Reuters
Amerykańska marynarka wojenna poinformowała, że grupa uderzeniowa lotniskowca Gerald Ford przemieściła się na obszar odpowiedzialności Dowództwa Południowego USA, który rozciąga się na kraje Ameryki Łacińskiej. Decyzja ta znacząco powiększa nagromadzone siły tego kraju w regionie.

Lotniskowiec Gerald Ford wpłynął na obszar odpowiedzialności Dowództwa Południowego, który rozciąga się na wszystkie państwa Ameryki Łacińskiej poza Meksykiem, 11 listopada - napisano w komunikacie amerykańskiej marynarki wojennej. Podkreślono, że ma to pomóc w walce z przemytem narkotyków.

Rozmieszczenie sił zarządził w ubiegłym miesiącu prezydent USA Donald Trump. W regionie Karaibów znajduje się już osiem okrętów wojennych, atomowy okręt podwodny i myśliwce F-35 - podał Reuters.

O wysłaniu lotniskowcowej grupy uderzeniowej Geralda R. Forda do obszaru odpowiedzialności Dowództwa Południowego Pentagon powiadomił pod koniec października.

Napięcia między Waszyngtonem a Caracas

Przywódca Wenezueli Nicolas Maduro utrzymuje, że nagromadzenie sił amerykańskich ma na celu odsunięcie go od władzy.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: USA chcą wysłać myśliwce, Maduro grzmi. "Krwawe zagrożenie"

USA oskarżają Maduro o kierowanie przemytem narkotyków i nie uznają go za prawowitego prezydenta Wenezueli. Nieopodal wybrzeży tego kraju doszło do większości amerykańskich ataków na łodzie domniemanych przemytników.

W sierpniu prokurator generalna USA Pam Bondi poinformowała, że Stany Zjednoczone oferują nagrodę w wysokości 50 mln dolarów za informacje, które mogą doprowadzić do aresztowania przywódcy Wenezueli.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump zapowiedział operacje lądowe przeciwko zagranicznym kartelom narkotykowym
Trump chce atakować na lądzie. "Powiedziałem im, że to będzie następne"
Niszczyciel rakietowy USS Gravely
Więcej sił na Karaibach. Amerykański niszczyciel 11 kilometrów od Wenezueli
USS Gerald R. Ford
USA zaatakują w Wenezueli? Trump odpowiedział jednym słowem

USS Gerald R. Ford to najnowszy i największy lotniskowiec amerykańskiej marynarki wojennej. Przy wyporności ponad 100 tys. ton zabiera na pokład ponad 75 samolotów bojowych. Podobnie jak inne jednostki tej klasy operuje wspólnie z okrętami eskorty i zaopatrzenia.

Zazwyczaj w skład takiego zgrupowania wchodzi kilka niszczycieli lub fregat, często wzmocnionych krążownikiem i okrętami podwodnymi. Towarzyszą im okręty logistyczne. Łącznie na pokładach takiego zgrupowania może znajdować się nawet 8 tys. żołnierzy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: NTB/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
USAWenezuela
Czytaj także:
Radosław Tadajewski (z prawej) w drodze na "patriotyczną domówkę"
Od windykacji do milionów ze spółek Skarbu Państwa. To on stoi za firmą obsługującą PZPN
Sebastian Klauziński
Wenezuelscy żołnierze
Dwie strategie na wypadek ataku USA
Świat
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot w górę
BIZNES
Pijany kierowca wracał z 12-letnim synem z zakupów (zdj. ilustracyjne)
Jechał slalomem, obserwował go inny kierowca
WARSZAWA
imageTitle
Świętują, bo pozbyli się autora "najgorszej wymiany w historii"
EUROSPORT
lotto S shutterstock_275295956
Kumulacja w Lotto rośnie
BIZNES
imageTitle
Niedosyt i zaproszenie. Świątek podsumowała swój występ
EUROSPORT
Diana Łoginowa została skazana na karę 13 dni więzienia
Nastoletnia wokalistka znów skazana
Świat
Zbigniew Ziobro
"Propozycja" Ziobry, zatrzymania na marszu, arcybiskup o Polakach
Warto wiedzieć
Demonstranci wdarli się na miejsce konferencji COP30
Demonstranci wdarli się siłą na konferencję COP30
Świat
Deszcz, pochmurno, jesień
Sporo chmur na niebie, do 12 stopni. Pogoda na dziś
METEO
Zbigniew Ziobro
Ziobro ma "propozycję" dla prokuratury
Polska
imageTitle
Klub Polaka zawodzi na całej linii. Jest nowy trener
EUROSPORT
pap_20220928_10Z
Serhij K. przerwał głodówkę
Świat
shutterstock_529543903
W pół roku omyłkowo zwolnili 91 więźniów. Minister o "kryzysie"
Świat
imageTitle
Za duże rakiety problemem tenisa? Tak twierdzi trener legendy
EUROSPORT
Noc, mgła
Gęste mgły. IMGW ostrzega
METEO
Race na marszu w Warszawie 11 listopada
Zatrzymali 40 osób, przy 91 znaleźli ponad 820 petard i rac
WARSZAWA
Na miejscu pracowały cztery zastępy strażaków
Pożar mieszkania na piątym piętrze
WARSZAWA
imageTitle
Popis 14-letniego Polaka na mistrzostwach świata
EUROSPORT
imageTitle
Rozgoryczony Kubica. "Inaczej było zaplanowane"
EUROSPORT
Chmury, Ziemia, widok z kosmosu
Dziewięć minut SI w kosmosie. "Przełomowy sukces"
METEO
Sławomir Mentzen
Kierwiński o grzywnach. "Mówię na przykład o pośle Mentzenie"
Polska
imageTitle
Skorupski już po badaniach. Wiadomo, ile może pauzować
EUROSPORT
Biały Dom
"Poważne pęknięcie" w relacjach USA-Wielka Brytania. Koniec danych wywiadowczych
Świat
imageTitle
Były gwiazdor Barcelony podejrzany o udział w przestępstwie
EUROSPORT
deszcz parasole shutterstock_2405034483
W wielu miejscach przydadzą się parasole
METEO
Młoda kobieta trafiła do szpitala
Wchodziła na pasy, potrącił ją samochód
Łódź
Marsz Niepodległości w 2025 roku
Ordery, bieg i marsz. Tak świętowano w stolicy
WARSZAWA
imageTitle
Ronaldo zapowiada bliski koniec kariery. "Miesiące upływają bardzo szybko"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica