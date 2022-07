Grupa republikanów i demokratów zakłada nową partię w USA. Chcą przyciągnąć centrowy elektorat

- 62 procent Amerykanów chce obecnie trzeciej partii i jest to rekordowa liczba - powiedział Yang w wywiadzie dla stacji.

Planowany objazd nowej partii po USA. Ugrupowanie chce przyciągnąć wyborców

Partia Naprzód (z ang. Forward) rozpocznie jesienią objazd kraju, aby budować poparcie wśród wyborców, które ma pozwolić jej na rejestrowanie się w kolejnych stanach, a latem 2023 roku ma zamiar zorganizować konwencję, by móc wystawić kandydatów w wyborach 2024 roku.

Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Na razie nie ma informacji o zarysach programu nowego ugrupowania, ale jego założyciele oznajmili, że zamierzają szukać "umiarkowanych rozwiązań" dla takich kwestii jak prawo do posiadania broni, aborcja czy ocieplenie klimatu .

Yang ubiegał się o nominację prezydencką Partii Demokratycznej do wyborów w 2020 roku. Jolly to natomiast były republikański kongresmen, a Todd Whitman była republikańską gubernator stanu New Jersey w latach 1994-2001.