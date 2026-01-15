Amerykanie o przejęciu Grenlandii. Nowe wyniki sondaży

Trump o premierze Grenlandii: nie wiem, kim on jest Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

CNN opublikowało w czwartek nowy sondaż przeprowadzony przez pracownię SSRS. Wynika z niego, że 75 proc. Amerykanów jest przeciwko póbom przejęcia kontroli nad Grenlandią przez USA, z czego 52 proc. "zdecydowanie". Przejęcie popiera 25 proc. badanych, w tym 7 proc. "zdecydowanie".

Stacja zwraca uwagę, że scenariusz przejęcia kontroli w znacznej większości odrzucają zwolennicy demokratów, a nawet wśród wyborców republikanów zdania podzielone są niemal po równo. Badanie przeprowadzono w dniach 9-12 stycznia.

Sondaż. Przejęcie Grenlandii z użyciem wojska

W środę nowy sondaż opublikowało też "Politico". Z badania Quinnipiac University wynika, że 86 proc. Amerykanów jest przeciwnych wykorzystaniu wojska do przejęcia Grenlandii, a jedynie 9 proc. wyraża pozytywną opinię na ten temat. 55 proc. sprzeciwia się kupowaniu wyspy, a 37 proc. jest za taką opcją.

W środę w Waszyngtonie odbyło się spotkanie duńsko-grenlandzkiej delegacji z amerykańskimi władzami na temat przyszłości Grenlandii. W ostatnich tygodniach Donald Trump powtarzał, że posiadanie wyspy, będącej częścią Danii, jest kluczowe dla bezpieczeństwa USA.

Uderzenie na Iran i Wenezuelę - sondaż

W obu sondażach Amerykanów zapytano też o zdanie na temat uderzeń na Wenezuelę i Iran. W badaniu dla CNN 52 proc. negatywnie ocenia działania wojskowe w Wenezueli, a 48 proc. pozytywnie. Zdaniem większości (64 proc.) głównym celem Trumpa przy podejmowaniu tej decyzji było uzyskanie dostępu do wenezuelskiej ropy, a tylko 26 proc. utrzymuje, że była nim poprawa życia Wenezuelczyków.

Z badania Quinnipiac University wynika zaś, że 47 proc. pytanych pozytywnie ocenia pojmanie wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro i przewiezienie go do USA, a 45 proc. - negatywnie. Jednocześnie Amerykanie są podzieleni w opiniach na temat tego, czy decyzja ta poprawi życie mieszkańców tego kraju - 45 proc. uważa, że poprawi, a 44 proc., że nie poprawi.

W tym samym badaniu 70 proc. amerykańskich wyborców sprzeciwia się zaangażowaniu wojskowemu w Iranie, podczas gdy 18 proc. popiera takie rozwiązanie. W tym przypadku sprzeciw wyraziło 79 proc. demokratów, 80 proc. wyborców niezależnych i 53 proc. republikanów. Jednocześnie zdaniem większości wszystkich wyborców (70 proc.) przed podjęciem takiej decyzji prezydent powinien uzyskać akceptację Kongresu, której nie otrzymał przed uderzeniem na Wenezuelę.

Pozycja USA na świecie

Według badania dla CNN, 59 proc. pytanych uważa, że Trump posuwa się za daleko w swoich próbach rozszerzania wpływów Ameryki na inne kraje. Jedna trzecia postrzega te działania za właściwe. Ponad połowa (55 proc.) twierdzi, że Trump posunął się już za daleko, wykorzystując wojsko do osiągania swoich celów.

Jednocześnie coraz więcej osób twierdzi, że decyzje Trumpa w zakresie polityki zagranicznej osłabiają pozycję Ameryki na świecie - obecnie jest to 57 proc. pytanych, podczas gdy latem zeszłego roku było to 53 proc. 31 proc. uważa, że polityka Trumpa wzmacnia pozycję Ameryki.

"Politico" zauważa, że wyniki sondaży odzwierciedlają rosnący sprzeciw amerykańskich wyborców wobec zaangażowania Stanów Zjednoczonych w konflikty zagraniczne. Wskazuje na badanie Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, według którego coraz więcej Amerykanów chce, aby USA odgrywały "mniej aktywną rolę" w sprawach globalnych.