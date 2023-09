Uciekł z sądu tuż przed ogłoszeniem wyroku. FBI szukało go przez 32 lata

63-letni Greg Lawson z Luizjany został ujęty po 32 latach od ucieczki. Mężczyznę uznano winnym usiłowania morderstwa w 1991 roku. Zbiegł jednak z budynku sądu tuż przed wygłoszeniem wyroku. We wtorek 19 września aresztowano go w meksykańskiej miejscowości Huatulco. Obecnie przebywa w areszcie w Luizjanie - informuje "The New York Times".

Zgodnie z doniesieniami prasowymi sprzed ponad 30 lat, cytowanymi na portalu "The New York Times", Greg Lawson został uznany winnym postrzelenia 21-letniego mężczyzny w 1990 roku, w trakcie "pojedynku na broń" pod sklepem w miejscowości Ringgold. W wyniku strzelaniny oponent Lawsona trafił do szpitala w "poważnym, ale stabilnym stanie". Samemu Lawsonowi postawiono zaś zarzut usiłowania morderstwa.

Rozprawa Amerykanina odbyła się w maju 1991 roku. Gdy ława przysięgłych opuściła salę, by uzgodnić werdykt, mężczyźnie udało się zbiec z budynku sądu w Claiborne. Decyzją ławników został uznany winnym - relacjonuje "The New York Times".

Greg Lawson aresztowany po 32 latach

Poszukiwania Lawsona rozpoczęto bezpośrednio po jego ucieczce. Jak zaznaczono w opublikowanym na stronie FBI oświadczeniu, przez lata agenci sprawdzali "liczne tropy" i "wskazówki" w sprawie mężczyzny. Za przekazanie informacji prowadzących do jego ujęcia wyznaczono nagrodę w wysokości 10 tysięcy dolarów. Mimo to Amerykanin przez 32 lata pozostawał na wolności.

Część tropów prowadziła śledczych do Meksyku. "Z początkiem września agenci z Nowego Orleanu otrzymali sygnał, że Lawson rzeczywiście jest w Meksyku" - podano w komunikacie FBI. Mężczyzna ukrywał się tam, używając personaliów zmarłego Amerykanina z Alabamy. 19 września 63-latek został ujęty w miejscowości Huatulco, w stanie Oaxaca. W czwartek FBI udostępniło w mediach społecznościowych nagranie, ukazujące moment przekazania Lawsona amerykańskim funkcjonariuszom przez meksykańskich śledczych na lotnisku w Hudson.

Obecnie 63-latek przebywa w areszcie w Claiborne, w Luizjanie. Zgodnie z ustaleniami "The New York Times", proces w sprawie usiłowania morderstwa przez Lawsona najpewniej zostanie wznowiony w listopadzie. Mężczyzna może w jego trakcie usłyszeć dodatkowe zarzuty, w związku z wcześniejszą próbą uniknięcia odpowiedzialności.

Autor:jdw//az

Źródło: fbi.gov, "The New York Times"