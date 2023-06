Oskarżano go o zapładnianie pacjentek własnym nasieniem. 72-letni ginekolog zginął w katastrofie samolotu

Jedna z ofiar katastrofy samolotu w stanie Nowy Jork to ginekolog

Jak informuje CNN, Morris Wortman, który zginął w katastrofie, był ginekologiem i dyrektorem założonego w 1986 roku Centrum Zaburzeń Menstruacyjnych. W 2021 roku został oskarżony o wykorzystanie swojego własnego nasienia do zapłodnienia kobiety, która chciała zajść w ciążę. Według relacji portalu pozew złożyła jej córka, która od 2012 roku sama była pacjentką Wortmana ze względu na problemy ginekologiczne. Dzięki testom DNA dowiedziała się, że ma co najmniej trzynaścioro przyrodniego rodzeństwa, z czego sześcioro urodziło się w podobnym okresie co ona, w latach 1981-85. "Powódka nie mogła sobie wyobrazić, że Wortman mógłby użyć własnego nasienia do zapłodnienia pacjentki - jej matki - w 1985 roku, a później, wiedząc że jest ona (powódka) jego biologiczną córką, traktować ją jak pacjentkę przez niemal dekadę" - napisano wówczas w pozwie. "Z każdym odkryciem kolejnego przyrodniego rodzeństwa, powódka doświadczała zwiększonego niepokoju, migren, szoku i dezorientacji, uczucia rozpaczy, stresu i innych fizycznych objawów dowiadywania się, że jej biologiczny ojciec był seryjnym dawcą nasienia" - wskazano.