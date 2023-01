Gimnastyczka i gwiazda TikToka musi mieć dodatkową ochronę. Fani zakłócili mecz: "Dajcie nam Livvy!"

Cytowany przez CNN trener gimnastyczek Jay Clark ocenił, że jego zawodniczki były "osaczone przez tłum". - (Kibice - red.) stali się ważną częścią zawodów. Odciągali uwagę od tego, co działo się na parkiecie. Było to tak intensywne, że aż niepokojące. Panowała tam atmosfera przypominająca napór tłumu, co dla mnie, jako kogoś, kto bierze odpowiedzialność za dobro naszych dzieci, było niepokojące - wyjaśnił Clark.

Olivia Dunne przyciąga fanów na zawody

Nastoletni fani czekali na Dunne również przed halą, w której odbywało się spotkanie jej drużyny. Ekspertka ESPN Samantha Peszek zamieściła na Twitterze nagranie, na którym widać tłum przy wyjściu z budynku. Chłopcy skandowali imię celebrytki i przekrzykując się wołali do opuszczających halę zawodniczek by "dali im Livvie" oraz "kochamy Cię Livvie". Peszek opisała te scenę jako "straszną, niepokojącą i cringe'ową". "Wstydzę się za nich" - stwierdziła.

Według matki innej z gimnastyczek z zespołu, Jennifer Hoffman, fani Livvy utrudniali im później także powrót do domu. "Gdy wracałyśmy do samochodu ich grupa otoczyła moją córkę i jej koleżankę. Mówili jej prosto w twarz, że nie jest Livvy, ale się nada, więc niech zrobi sobie z nimi zdjęcie" - relacjonowała.

Jak poinformował trener gimnastyczek po wydarzeniach z Salt Lake City drużyna podjęła decyzję o tym, by na wyjazdowe spotkania jeździć z dodatkowa ochroną. - Kiedy wyruszymy w drogę, będziemy dokładnie chronieni, będziemy też pracować nad utworzeniem kordonu wokół miejsca, w którym wysiadamy z autobusu i do niego wsiadamy - wytłumaczył szkoleniowiec. Do zamieszania na ostatnim meczu odniosła się też sama Dunne. "Zawsze będę doceniać i uwielbiać wasze wsparcie, chłopaki, ale jeśli przychodzicie na zawody, proszę was, abyście szanowali inne gimnastyczki i gimnastyczną społeczność, gdy wykonujemy naszą pracę" - napisała na Twitterze celebrytka.