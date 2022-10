Wynajął na randkę samolot, zginął uderzony śmigłem

Student uniwersytetu w Georgii zginął od uderzenia śmigła samolotu, który wynajął na randkę z dziewczyną. Para poleciała na kolację do innego miasta w niedzielny wieczór. Tragedia wydarzyła się, gdy po powrocie opuszczali maszynę.

Do wypadku doszło 16 października na lotnisku Statesboro-Bulloch w mieście Statesboro w stanie Georgia. 21-letni Sani Aliyu, student drugiego roku zarządzania na Georgia Southern University, wynajął mały jednosilnikowy samolot 2005 Cessna 172S, aby wraz z dziewczyną polecieć na kolację w niedzielny wieczór do miasta Savannah.

Jak doszło do tragedii?

Gdy wracali do Statesboro, maszyna bezpiecznie wylądowała na lotnisku około godziny 22:35. Po wylądowaniu partnerka Aliyu wysiadła i poszła w kierunku tyłu samolotu. Jak poinformował sędzia śledczy Jake Futch, Aliyu wysiadł i ruszył w stronę przodu maszyny. - Gdy szedł, śmigło uderzyło go w głowę, zabijając na miejscu - powiedział. Śmigło miało uderzyć go dwukrotnie.