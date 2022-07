Eksplozja poważnie uszkodziła Georgia Guidestones - "amerykańskie Stonehenge"

Śledczy analizują wybuch

GBI podało, że biuro szeryfa w Elbert County, które wraz z innymi agencjami bada incydent, odkryło uszkodzenia, gdy oficerowie zareagowali na wybuch. Nie podano dodatkowych szczegółów i nie jest jasne, czy władze same zaobserwowały eksplozję, czy też była ona widziana lub słyszana przez innych i zgłoszona policji.

Zanim został zdewastowany, wysoki na 5,8 metra pomnik składał się z jednej pionowej płyty w centrum czterech większych tablic ustawionych wokół niej, z dużym prostokątnym kamieniem spoczywającym na szczycie pozostałych. Stanowy portal turystyczny ExploreGeorgia.org podał, że Guidestones funkcjonują jako kalendarz astronomiczny i ustawione są tak, by światło słoneczne wpadało przez wąski otwór w konstrukcji codziennie w południe i oświetlało datę na grawerunku.

Georgia Guidestones

Zgodnie z tłumaczeniem inskrypcji znajdującej się na kamieniach, przesłanie wzywa całą ludzkość do ograniczenia swojej liczby do mniej niż pół miliarda ludzi "w wiecznej równowadze z naturą" i wszystkie narody do "unikania małostkowych praw i bezużytecznych urzędników".