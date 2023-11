Botoks, pornografia, wakacje w Hamptons. Na co George Santos wydał kampanijne środki  

"Będę kontynuował swoją służbę wobec moich wyborców, dopóki będę mógł. Nie będę jednak ubiegać się o reelekcję" - stwierdził w treści zamieszczonego na X (dawniej Twitter) wpisu Santos. Jako powód rezygnacji wskazał on na fakt, iż "jego rodzina zasługuje na coś lepszego niż bycie pod ciągłym ostrzałem prasy". Odnosząc się do treści samego raportu stwierdził, iż jest on "obrzydliwym, upolitycznionym oszczerstwem". "Gdyby w 'komisji etyki' była choć odrobina etyki, nie opublikowałaby ona tego stronniczego raportu. Komisja dołożyła wszelkich starań, by oczernić mnie i mój zespół prawników" - dodał.

Komisja Etyki: George Santos "rażąco okradł swoją kampanię"

Liczne zarzuty wobec republikańskiego kongresmena

Kongresmen konsekwentnie zaprzecza większości stawianych mu zarzutów. Przyznał się jedynie do wprowadzenia ludzi w błąd co do swojego wykształcenia, pochodzenia i statusu finansowego. Początkowo utrzymywał on, iż jest "doświadczonym finansistą i inwestorem z Wall Street". W CV miał mieć pracę w firmach takich, jak Goldman Sachs czy Citigroup oraz wykształcenie na Baruch College w Nowym Jorku. Przyznał później jednak, że nigdy nie ukończył Baruch College ani żadnej innej uczelni i nie pracował we wskazanych przez siebie korporacjach. Kongresmen powtarzał też przez moment, iż jest "dumnym amerykańskim Żydem", a jego matka ledwo przeżyła ataki z 11 września. Okazało się, że jest on wyznania katolickiego, a jego matki najpewniej nie było w USA w dniu 11 września 2001 r. - informuje BBC.