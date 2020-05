Tłum podpalił komisariat. "Dziesiątki pożarów" w mieście, Trump traci cierpliwość

Już trzecią noc trwają w Minneapolis, największym mieście stanu Minnesota, protesty po śmierci Afroamerykanina, do której doszło w czasie zatrzymania przez policję. W czwartek wieczorem tłum sforsował wejście do jednego z komisariatów policji. Budynek - podobnie jak kilkanaście innych - doszczętnie spłonął. Protesty odbyły się też w kilku innych miastach Ameryki.

Protestujący, w kolejnych godzinach protestu bardziej agresywni, próbowali dostać się do budynku, jednak trafili na opór ze strony policji, która użyła gazu łzawiącego i gumowych kul, by ich rozpędzić. Jak pisze agencja Reutera, wtedy na pewien czas sytuacja się uspokoiła, ale potem duża grupa ludzi wróciła przed komisariat i tym razem - wedle słów miejskiego urzędnika - "wtargnęła do budynku i wznieciła pożar".