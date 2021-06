Najważniejszy amerykański generał o "krytycznych obszarach" rywalizacji z Chinami

"Obszar cyberprzestrzeni i kosmos to dwa krytyczne obszary"

- Obszar cyberprzestrzeni i kosmos to dwa krytyczne obszary. Obszar podwodny to trzeci. Ale są też nowe technologie, które są bardzo niepokojące: pociski hipersoniczne, zmiana relacji między człowiekiem i maszyną, połączenie z potężnymi systemami komputerowymi, pracują też nad szerokim zestawem technologii informacyjnych - wymieniał generał, dodając, że "Ameryka musi być na czele w każdym z tych obszarów". - W przeciwnym wypadku, pozostawimy przyszłe pokolenia w bardzo trudnej sytuacji względem Chin - oznajmił.

"To wszystko są rzeczy konieczne, by mieć silne wojsko"

- Prezydent patrzy na to z szerszej perspektywy: na siłę państwa i narodu, nie tylko siłę militarną. Chodzi o połączoną siłę. To kluczowe by mieć zdrową gospodarkę, wykwalifikowanych pracowników, ponieważ to wszystko są rzeczy konieczne, by mieć silne wojsko - powiedział Milley, dodając że budżet Pentagonu jest "adekwatny dla potrzeb Stanów Zjednoczonych".