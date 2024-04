- Rosja nie zdradza żadnych oznak, by miała się zatrzymać, ani nie zamierza się zatrzymać na Ukrainie. Rosja jest chronicznym zagrożeniem - powiedział generał Christopher Cavoli, najwyższej rangi dowódca wojsk NATO w Europie (SACEUR) podczas wysłuchania w komisji ds. sił zbrojnych Izby Reprezentantów na temat rozmieszczenia sił USA w Europie.

Podkreślił, że o ile w tej chwili z uwagi na konieczność racjonowania amunicji przez Ukraińców Rosja ma przewagę 5 do 1 w liczbie wystrzeliwanej amunicji, wkrótce może to się zmienić na 10 do 1.