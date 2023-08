Wskoczył na łódź pędzącą 65 kilometrów na godzinę. Nagranie z brawurowej akcji

Skok na pędzącą łódź

Wówczas do akcji weszli funkcjonariusze z jednostki do spraw morskich i środowiskowych. Na nagraniu widać, jak sterująca łodzią biura szeryfa Jillian Constant dogania uciekającą jednostkę, a następnie dostosowuje do niej swoją prędkość. Widać, że obie łodzie pędzą wówczas z prędkością 41 mil na godzinę, czyli ok. 65 kilometrów na godzinę. Gdy jednostki zrównały się ze sobą, na pokład tej pustej wskoczył drugi funkcjonariusz, Travis Fernandes, który od razu ją zatrzymał.