Fox News zawarł ugodę z Dominion Voting Systems. Musi zapłacić za rozpowszechnianie kłamstw o fałszerstwach wyborczych

Amerykańska stacja telewizyjna Fox News zawarła ugodę z producentem maszyn do głosowania Dominion Voting Systems w sprawie o zniesławienie tej firmy - przekazał prawnik strony pozywającej. Stacja ma wypłacić 787,5 milionów dolarów w związku z rozpowszechnianie kłamstw pod adresem Dominion na temat rzekomych fałszerstw w wyborach z 2020 roku.

Kierując pozew do sądu, firma produkująca maszyny do głosowania Dominion Voting Systems domagała się 1,6 mld dolarów odszkodowania za to, że stacja Fox News pozwalała na głoszenie na swojej antenie spiskowych teorii, między innymi przez prawników Donalda Trumpa - Rudy'ego Giulianiego i Sidney Powell. Oskarżali oni firmę o uczestnictwo w szeroko zakrojonym spisku, obejmującym "komunistów z Wenezueli, Kuby i Chin" i dotyczącym przegranych przez Trumpa wyborów prezydenckich z 2020 roku.