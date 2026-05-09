Świat Złoty posąg Trumpa odsłonięty. "To nie jest bałwochwalstwo" Oprac. Adrian Wróbel |

Donald Trump wystąpił na wiecu w mieście Butler, gdzie w lipcu doszło do zamachu na jego życie Źródło: Reuters

Posąg prezydenta został odsłonięty w czwartek na terenie należącego do niego klubu golfowego w Doral w stanie Floryda.

Na ceremonii odsłonięcia rzeźby przedstawiającej Trumpa obecny był pastor Mark Burns, przedstawiciel organizacji "Pastorzy dla Trumpa".

Duchowny bronił potem swojego udziału w tym wydarzeniu na portalu X. Określił swoją obecność na odsłonięciu jako "jeden z największych zaszczytów w jego życiu". Stwierdził też, że "zdumiało go" jak szybko ludzie porównali "tę piękną rzeźbę" do biblijnego złotego cielca.

One of the greatest honors of my life was leading the dedication of President Donald J. Trump’s statue to the world.



What amazes me is how quickly some people have compared this beautiful statue, created and made possible by more than 6,000 patriots, to a golden calf or idol… pic.twitter.com/p8myp46dD5 — Pastor Mark Burns (@pastormarkburns) May 8, 2026 Rozwiń

"To nie było bałwochwalstwo. To był honor. To była wdzięczność. To był patriotyzm." - stwierdził Burns.

Posąg kosztował 300 tysięcy dolarów

Postawiony na małej polance wśród palm, pokryty płatkami 23,75 -karatowego złota posąg amerykańskiego prezydenta ma wysokość 22 stóp (ponad sześć i pół metra). Podczas ceremonii na posągu była biało-niebieska szarfa.

Złoty pomnik Trumpa Źródło: Ben Jared/PGA TOUR/Getty Images

Rzeźbiony Trump, określany też jako "Don Colossus" przedstawia prezydenta z uniesioną pięścią - w pozie utrwalonej na zdjęciu tuż po zamachu w Butler w Pensylwanii w lipcu 2024 roku.

Rzeźba została zamówiona za 300 tysięcy dolarów (ponad milion złotych) przez grupę inwestorów kryptowalutowych.

Niedługo po tym, jak kula "musnęła ucho Trumpa", pomysłodawcy skontaktowali się z autorem rzeźb 16 poprzednich prezydentów Alanem Cottrillem - w tym trzymetrowych pomników George'a Washingtona i Thomasa Jeffersona - i tak już w 2024 roku rozpoczęła się praca nad rzeźbą Trumpa.

Sam Trump odniósł się do swojego pomnika na TruthSocial.

Post Trumpa na TruthSocial Źródło: truthsocial.com/@realDonaldTrump

"Prawdziwa sprawa - ZŁOTO - w Doral w Miami. Ufundowane przez wspaniałych amerykańskich patriotów!!! Prezydent DJT" - napisał.

