Wzrósł bilans ofiar katastrofy na Florydzie. "Liczę jeszcze na cuda"

W nocy ze środy na czwartek na przedmieściach Miami Beach na Florydzie zawaliła się część apartamentowca . Jak poinformowała w niedzielę burmistrz hrabstwa Miami-Dade Daniella Levine Cava liczba potwierdzonych dotychczas ofiar śmiertelnych to dziewięć.

152 osoby uznawane są za zaginione. - Dokładamy wszelkich starań, by zidentyfikować innych, którzy zostali odnalezieni, i by informować ich rodziny tak szybko, jak to możliwe - zapewniła polityk podczas konferencji prasowej.