Rozprawa sprawcy ataku w szkole w Parkland i pełne emocji oświadczenia. "Jesteś czystym złem"

Krewni uczniów i nauczycieli zabitych cztery lata temu w strzelaninie w szkole w Parkland na Florydzie skonfrontowali się ze sprawcą ataku, Nikolasem Cruzem, podczas rozpoczynającej się we wtorek rozprawy skazującej. Nie brakowało emocji, łez i gniewnych słów. - Nie życzę ci niczego poza bólem. I mam nadzieję, że każdy oddech, który bierzesz, przypomina ci, że jest to oddech, który ukradłeś - mówiła Anne Ramsay, matka jednej z nastoletnich ofiar.

Wtorkowa rozprawa - która rozpoczyna posiedzenie mające zakończyć się formalnym ogłoszeniem wyroku sądu - jest zwieńczeniem wielomiesięcznego procesu w sprawie 24-letniego Nikolasa Cruza, który przyznał się do zabójstwa 17 osób i usiłowania pozbawienia życia takiej samej liczby osób w ataku w szkole średniej w Parkland na Florydzie z 2018 roku. Była to jedna z najtragiczniejszych strzelanin w amerykańskich szkołach.

"Jesteś czystym złem". Pełne emocji i łez przemówienia bliskich ofiar

Rodziny i bliscy ofiar tragedii przemawiali we wtorek przed sądem. - Jesteś czystym złem - zwróciła się do sprawcy Anne Ramsay, matka 17-letniej Heleny. Wspominała, że ​​jej córka była "uroczą dziewczyną", która była dla niej "aniołem". W dniu, w którym zginęła, Helena powiedziała do Anne "do widzenia mamusiu, kocham cię".

Cruz słuchał świadectw i przemów rodzin ofiar ubrany w pomarańczowy kombinezon więzienny. Na twarzy nosił okulary i maseczkę ochronną.

Nikolas Cruz został wprowadzony na salę rozpraw przez funkcjonariuszy ENEX

Inez Hixon - która w ataku straciła teścia, szkolnego kierownika do spraw lekkoatletyki Chrisa Hixona - nazwała oskarżonego "lokalnym terrorystą". - Nie życzę ci spokoju - powiedziała w emocjonalnym wystąpieniu. - Nie życzę ci niczego poza bólem. I mam nadzieję, że każdy oddech, który bierzesz, przypomina ci, że jest to oddech, który ukradłeś - dodała.

- Nie znasz mnie, ale próbowałeś mnie zabić - powiedziała nauczycielka Stacey Lippel, zwracając się do Nikolasa Cruza. - Osoba, którą byłam o 14.20 w środę 14 lutego 2018 roku, nie jest tą samą osobą, która stoi tutaj dzisiaj. Jestem załamana i odmieniona, i już nigdy nie będę patrzeć na świat w ten sam sposób - dodała.

Przemówienia bliskich zastrzelonych osób były pełne emocji ENEX

"Dach nad głową mojej siostry to dwa metry ziemi, a jej łóżko to trumna"

David Robinovitz, dziadek 14-letniej Alyssy Alhadeff, określił Cruza mianem "mordercy z Parkland". Powiedział, że napastnik "na razie wygrał", ale pewnego dnia umrze. - Morderco z Parkland, mam nadzieję, że udasz się gdzieś, by spotkać się ze swoim stwórcą - mówił Robinovitz. - I, morderco z Parkland, mam nadzieję, że twój stwórca wyśle ​​cię bezpośrednio do piekła, byś płonął przez resztę twojej wieczności - dodał.

Fred Guttenberg, którego córka Jaime zginęła w strzelaninie, zapowiedział we wpisie na Twitterze, że nie będzie się odzywał na sali sądowej. "To po prostu nie zmieni rzeczywistości ani tego, jak się czuję" - wyjaśnił. "Rzeczywistość jest taka, że nadal będę odwiedzać Jaime na cmentarzu, a los potwora się nie zmieni. To już postanowione" - dodał.

Marjory Stoneman Douglas High School w Parkland na Florydzie

Meghan Petty - siostra 14-letniej ofiary, Alainy Petty - nazwała Cruza "bezlitosnym potworem, który nie zasługuje na litość". Wyraziła też niezadowolenie z decyzji ławników o wyroku, jaki ma usłyszeć mężczyzna, czyli karze dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego. - W tym sądzie pokazaliśmy światu, że jeśli ktoś naciąga prawdę, może ujść mu na sucho nie tylko morderstwo, ale masowe morderstwo. Niezwykle niebezpieczny i absurdalny precedens, który został tu ustanowiony, wpłynie na życie dzieci w całym kraju - mówiła.

Na sali rozpraw wspominała dzień śmierci swojej siostry. - Nie możecie zacząć rozumieć głębi przeżywania tego bólu w publicznym otoczeniu, w otoczeniu nieznajomych. Słyszałam przez głośniki strzały, które ją zabiły. Słuchałam ekspertów medycznych opisujących rany postrzałowe, które on zadał mojej 14-letniej siostrzyczce - powiedziała.

- Rozumiem, że [Nikolas Cruz - przyp. red.] sądzi, że jego życie było trudne. Nie sądzę, by choć jedna osoba na tej sali sądowej miała dziś łatwe życie, ale reszta z nas stara się robić wszystko, co w naszej mocy. A on uważa, że ​​jest ponad to. Wybrał przemoc i jest teraz chroniony przed tą samą karą, którą niezasłużenie wymierzył mojej siostrze - kontynuowała.

Meghan Petty wstrzymała w pewnym momencie przemowę, by otrzeć płynące zły, a potem kontynuowała swoje oświadczenie. - On dostaje codzienne posiłki, dach nad głową i łóżko do spania. Dach nad głową mojej siostry to dwa metry ziemi, a jej łóżko to trumna - dodała.

Przemawiający mieli nieograniczony czas wypowiedzi. Posiedzenie ma zostać wznowione w środę po południu.

Ława przysięgłych chce dożywocia bez możliwości zwolnienia

Ława przysięgłych zdecydowała, że Cruz ma odbyć karę dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego. Sędzia okręgu hrabstwa Broward, Elizabeth Scherer, według prawa stanowego musi zastosować się do decyzji ławy.

Nikolas Cruz ENEX

Wielu członków rodziny, którzy uczestniczyli w trzymiesięcznym procesie karnym, przyznało, że byli przerażeni decyzją ławników, by w tym przypadku nie stosować kary śmierci. Sprzeciwiło się jej trzech przysięgłych, a według prawa obowiązującego na Florydzie, aby zasądzić karę śmierci, musi panować co do tego zgoda wśród wszystkich z nich.

Ławnicy uznali, że czynniki obciążające przedstawione przez prokuratorów stanowych nie przeważają nad okolicznościami łagodzącymi i uzasadniają jedynie dożywocie.

Prokuratorzy argumentowali, że zabójstwa były szczególnie haniebne i okrutne, podpierając to stanowisko dowodami wskazującymi, że sprawca spędził miesiące na skrupulatnym planowaniu strzelaniny. Mówili, że szukał w internecie informacji o wcześniejszych masowych strzelaninach, przywołano też komentarze publikowane na YouTube, w których Cruz dzielił się pragnieniem popełnienia masowego zabójstwa.

Obrońcy przekonywali, że ich klient powinien zostać skazany na dożywocie, a nie na karę śmierci, zwracając uwagę na jego przeżycia. Twierdzili, że jego biologiczna matka, będąc z nim w ciąży, zażywała narkotyki i alkohol, co miał spowodować szereg problemów psychicznych i intelektualnych u uskarżonego. Mówili, że Cruz jest osobą niezrównoważoną i chorą psychicznie.

