Dziesięciolatek na Florydzie zakuty w kajdanki i aresztowany. Groził masową strzelaniną

Policja hrabstwa Lee na Florydzie zatrzymała 10-latka, który w wysłanym esemesie groził masową strzelaniną. - Nie czas, by zachowywać się jak mały przestępca. To nie jest zabawne. To dziecko stworzyło fałszywe zagrożenie, a teraz doświadcza prawdziwych konsekwencji - powiedział szeryf Carmine Marceno.

Szeryf hrabstwa Lee: Zachowanie tego ucznia jest obrzydliwe

- Zachowanie tego ucznia jest obrzydliwe, zwłaszcza po niedawnej tragedii w Uvalde w Teksasie. Zapewnienie naszym dzieciom bezpieczeństwa jest najważniejsze. W naszych szkołach będzie panowało prawo i porządek! Mój zespół nie wahał się ani sekundy! Ani sekundy, aby zbadać to zagrożenie! - powiedział szeryf Carmine Marceno. Jak podkreślił, "nie czas, by zachowywać się jak mały przestępca. To nie jest zabawne. To dziecko stworzyło fałszywe zagrożenie, a teraz doświadcza prawdziwych konsekwencji".