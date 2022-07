13-latek zakażony rzadką amebą. Walczy o życie

1 lipca 13-letni Caleb Ziegelbauer wraz z rodziną udał się na plażę Port Charlotte Beach Park na Florydzie, by popływać w oceanie. Pięć dni później chłopiec zaczął skarżyć się na złe samopoczucie. Pojawiły się u niego ból głowy, halucynacje i problemy z orientacją. Rodzice zabrali nastolatka do szpitala.

Postawienie właściwej diagnozy zajęło kilka dni. Zdaniem lekarzy w trakcie kąpieli 13-latek został zakażony rzadką amebą Naegleria fowleri, która najprawdopodobniej dostała się do organizmu dziecka przez nos. W wyniku tego doszło do infekcji mózgu. Według lekarzy w takim stanie szanse na przeżycie wynoszą zaledwie trzy procent.

Naegleria fowleri - "mózgożerna" ameba

Naegleria fowleri jest jedną z czterech znanych ameb, które wywołują choroby u ludzi. To jednokomórkowy organizm żyjący zazwyczaj w wodach słodkich, choć można go znaleźć także w nieprawidłowo utrzymywanych basenach.

Do zakażenia dochodzi, gdy mikrob dostaje się do organizmu człowieka przez nos, następnie wędruje do mózgu. Wywołuje u ludzi negleriozę, czyli ostre pierwotniakowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.