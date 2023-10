Firma budowlana omyłkowo zburzyła dom w Atlancie, kiedy właścicielka była na wakacjach

Nie takiego powrotu z wakacji spodziewała się Susan Hodgson, mieszkanka Atlanty. Firma budowlana omyłkowo zburzyła należący do niej dom. "Jestem wściekła. Budzę się i myślę: Czy to żart? Jestem w szoku" - mówi w rozmowie z mediami.

Tę historię kobieta opowiedziała agencji Associated Press. W zeszłym miesiącu po powrocie z wakacji w miejscu domu, który należał do jej rodziny przez ponad 40 lat, zastała stertę gruzu. "Jestem wściekła. Budzę się i myślę: Czy to żart? Jestem w szoku" - relacjonowała.

"Pracują nad rozwiązaniem problemu"

Firma odpowiedzialna za wyburzenie domu nawet nie skontaktowała się z właścicielką - pisze agencja. - Trudno uwierzyć, że ktoś myśli, że ma prawo przyjść, coś zniszczyć i zniknąć, zamiast wrócić i powiedzieć: "Przepraszam. Co muszę zrobić, by to naprawić? To była pomyłka" - skwitowała mieszkanka Atlanty.