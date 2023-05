Biden potwierdził "żelazne zobowiązania sojusznicze wobec Filipin". Przywołał traktat sprzed 70 lat

Prezydent Filipin złożył wizytę w Waszyngtonie, po raz pierwszy od dekady. Doszło do niej na tle zwiększających się napięć z Chinami. Joe Biden zapewnił Ferdinanda Marcosa jr., że USA przyjdą Filipinom z pomocą w razie ataku na filipińskie siły na Pacyfiku - wynika z oświadczenia obu przywódców po spotkaniu w Białym Domu. Biden i Marcos rozmawiali też o współpracy wojskowej w obliczu zagrożenia ze strony Pekinu.

"Prezydent Biden potwierdza żelazne zobowiązania sojusznicze wobec Filipin , podkreślając, że zbrojny atak na filipińskie siły zbrojne oraz statki na Pacyfiku, w tym Morzu Południowochińskim, oznaczałyby uruchomienie zobowiązań dotyczące wzajemnej obrony" - podano we wspólnym oświadczeniu prezydentów, przywołując traktat obronny z 1951 roku łączący oba kraje.

Przywódcy mówili też o wzmocnieniu i modernizacji sił filipińskich oraz o dostępie sił USA do czterech dodatkowych baz wojskowych, które uzgodniono w lutym. Biden i Marcos zgodzili się też co do wagi "utrzymania pokoju i stabilności wokół Cieśniny Tajwańskiej", swobody żeglugi po Morzu Południowochińskim i wsparcia dla Ukrainy. Liderzy uzgodnili, że zamierzają też uruchomić dwa nowe formaty współpracy trójstronnej - z Japonią oraz Australią.