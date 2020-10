Funkcjonariusze zastrzelili 27-latka, w mieście zamieszki. Policja: będzie śledztwo

Policja poinformowała we wtorek, że w czasie zamieszek grupa około tysiąca osób splądrowała siedzibę jednej z firm. Stacja Fox pokazała też zdjęcia zamaskowanych ludzi okradających sklep.

Funkcjonariusze zastrzelili 27-latka. Policja: nagranie prowokuje wiele pytań

Zarzewiem zajść była sytuacja z poniedziałkowego popołudnia, kiedy dwóch policjantów zastrzeliło na ulicy w Filadelfii 27-letniego Waltera Wallace'a. Według policyjnego raportu funkcjonariusze zostali wezwani do dzielnicy Cobbs Creek w zachodniej części miasta, gdzie spotkali 27-latka.

Na opublikowanym w mediach społecznościowych wideo z incydentu widać, jak Wallace zdecydowanym krokiem podchodzi do policjantów, którzy zaczęli się cofać, krzycząc jednocześnie, by rzucił nóż, który miał mieć w dłoni. Po kilku sekundach funkcjonariusze oddali do Afroamerykanina serię strzałów z pistoletów z kilku metrów. 27-latek zmarł.