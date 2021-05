Ława przysięgłych oskarża czterech policjantów w sprawie śmierci George'a Floyda

Zgodnie z dokumentami sądowymi złożonymi w sądzie federalnym Minnesoty Derek Chauvin "celowo pozbawił George'a Floyda prawa, gwarantowanego i chronionego przez konstytucję oraz prawa Stanów Zjednoczonych, do bycia wolnym od nieuzasadnionego użycia siły przez funkcjonariusza policji".

"Chauvin, który oczekuje na wyroki skazujące, pozostaje w areszcie"

Thao, Kueng i Lane byli na miejscu zdarzenia razem z Chauvinem. Akt oskarżenia wobec nich obejmuje pomoc w morderstwie drugiego i trzeciego stopnia, a także nieumyślne spowodowanie śmierci. Nie przyznali się do winy, a proces prawdopodobnie ruszy latem.

"To przypomnienie o potrzebie wprowadzenia reformy policji"

20 kwietnia ława przysięgłych uznała Chauvina za winnego zabójstwa Floyda. Grozi mu do 40 lat więzienia za morderstwo drugiego stopnia, do 25 lat za morderstwo trzeciego stopnia i do 10 lat za nieumyślne spowodowanie śmierci. Przebywa w zakładzie karnym, czekając na ogłoszenie wymiaru kary. Sędzia okręgowy hrabstwa Hennepin Peter Cahill zapowiedział wydanie werdyktu 25 czerwca.