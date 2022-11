FBI ostrzegało o "szerokim zagrożeniu dla synagog". Zidentyfikowano osobę podejrzaną o groźby

Nasilił to fakt, że post był sformułowany tak, jakby do ataku już doszło. Podobne wpisy zamieszczali napastnicy w całym kraju przed wszczęciem strzelanin. Przyczyniło się to zintensyfikowania działań w celu zlokalizowania podejrzanego i do wydania ostrzeżeń pod adresem społeczności żydowskiej.