"Jeśli uważasz, że twoje systemy zostały zinfiltrowane, zachęcamy zgłosić incydent do FBI"

Federalne Biuro Śledcze wydało w niedzielę komunikat zalecający firmom, które mogą być dotknięte cyberatakiem, by zamknęły używane serwery i zgłosiły incydent do FBI. "Trwają prace, mające zlikwidować zagrożenie" - oświadczył szef firmy Kaseya, która była celem ataku hakerów.

"FBI prowadzi dochodzenie w sprawie ataku ransomware na firmę Kaseya i ściśle współpracuje z CISA (Agencją Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Infrastruktury) i innymi partnerami, by zrozumieć skalę zagrożenia. Jeśli uważasz, że twoje systemy zostały zinfiltrowane, zachęcamy do stosowania wszystkich środków ograniczających szkody, wykonania zaleceń Kaseya, by natychmiast zamknąć serwery VSA i zgłosić incydent do FBI" - napisało w komunikacie Biuro.