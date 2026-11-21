Świat FBI ponownie padło ofiarą ataku hakerskiego. Celem włamania była baza danych przestępstw Oprac. Adam Styczek |

Kash Patel na nagraniu archiwalnym Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Steve Sanchez Photos / Shutterstock.com

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Naruszenie systemu National Crime Information Center (NCIC), do którego prawdopodobnie doprowadzili hakerzy, jest już drugim takim incydentem w ostatnich miesiącach.

Baza danych NCIC jest wykorzystywana przez organy ścigania w całym kraju do wymiany informacji na temat nakazów aresztowania oraz weryfikacji przeszłości osób.

Odkrycie tego włamania zbiegło się w czasie z próbami administracji Donalda Trumpa, mającymi na celu uspokojenie opinii publicznej w kwestii cyberbezpieczeństwa kraju - a wszystko to na tle serii głośnych awarii, które dotknęły banki, Agencję Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) oraz system kontroli ruchu lotniczego Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA).

Włamanie w cieniu operacji "Winter Shield"

We wrześniu grupa o nazwie ShinyHunters przeprowadziła atak, którego celem były wrażliwe dane osobowe pracowników, pozyskane z serwisu internetowego FBI służącego do rekrutacji.

Kanadyjski badacz zajmujący się cyberbezpieczeństwem został aresztowany i usłyszał zarzuty związane z atakiem przeprowadzonym przez grupę ShinyHunters.

W czwartek, gdy urzędnicy biura dowiedzieli się o najnowszym incydencie z zakresu cyberbezpieczeństwa, dyrektor FBI Kash Patel wystąpił na antenie Fox News, aby podkreślić działania FBI w tej dziedzinie.

Patel opowiedział o operacji zakończonej już kilka miesięcy wcześniej, której celem było nakłonienie firm do aktualizacji systemów, aby uniemożliwić hakerom dostęp do wrażliwych danych.

Szef FBI Kash Patel Źródło zdjęcia: WILL OLIVER/PAP/EPA

Patel mówił o operacji "Winter Shield" ("Zimowa Tarcza") tak, jakby wciąż była ona w toku, a także chwalił obecną administrację za przeprowadzenie aktualizacji kluczowych systemów, mających na celu ochronę infrastruktury krytycznej kraju.

- Inne administracje mogły dokonać tych aktualizacji, ale tego nie zrobiły - stwierdził. - Wyprzedzamy bieg wydarzeń i nadrabiamy stracony czas - dodał.