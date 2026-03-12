Atak irańskich dronów na Kalifornię? FBI ostrzegło policję

Irańskie drony odrzutowe Hadid-110 (Dalahu) Źródło: x/Tasnim News Agency CC BY 4.0

Do wspólnego ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran doszło w sobotę, 1 marca. Jednak jeszcze przed rozpoczęciem operacji "Epicka Furia" Federalne Biuro Śledcze wysłało alert z ostrzeżeniem do kalifornijskiej policji - przekazuje "The New York Times", powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą. "Niedawno uzyskaliśmy informacje, że na początku lutego 2026 roku Iran rzekomo miał planować przeprowadzenie niespodziewanego ataku przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych z niezidentyfikowanego statku u wybrzeży Stanów Zjednoczonych, a konkretnie na nieokreślone cele w Kalifornii w przypadku gdyby Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na Iran" - amerykańskie media cytują treść notatki.

Wkrótce po amerykańskiej i izraelskiej interwencji irański reżim rozpoczął atak powietrzny na sąsiadujące państwa - Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Bahrajn, Arabię Saudyjską, Kuwejt, Oman czy Irak.

Poza Teheranem, Izrael i USA zaatakowały też inne irańskie miasta Źródło: TVN24

Ostrzeżenie przed irańskim atakiem na Kalifornię

Władze Kalifornii publicznie odniosły się do ostrzeżeń. Gubernator stanu Gavin Newsom powiedział dziennikowi "Los Angeles Times", że on i jego biuro byli świadomi doniesień o możliwości ataków dronów, a informacje w tej sprawie przekazali lokalnym partnerom.

"NYT" pisze, że podobne ostrzeżenia są często wysyłane, gdy Stany Zjednoczone przeprowadzają operacje wojskowe za granicą. Mają zachęcić lokalne władze do zachowania czujności. Departament policji Los Angeles przekazał ABC News, że utrzymuje "podwyższony poziom gotowości" w związku z "obecnymi wydarzeniami na świecie". Burmistrz Los Angeles Karen Bass skomentowała, że "obecnie nie ma żadnego konkretnego ani wiarygodnego zagrożenia". Podobnie uważa burmistrz San Francisco, Daniel Lurie - "jesteśmy świadomi ostrzeżeń" - zapewnia w oświadczeniu.

Kalifornijska linia brzegowa rozciąga się na około 1350 kilometrów, a wzdłuż niej ulokowano wiele amerykańskich baz wojskowych.

Opracowała Ewa Żebrowska / am