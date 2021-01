FBI ostrzega przed zbrojnymi wystąpieniami. Do Waszyngtonu skierowano 15 tysięcy żołnierzy

W najbliższych dniach może dojść do zbrojnych protestów zarówno w stołecznym Dystrykcie Kolumbii, jak i pozostałych stanach - wynika z noty przekazanej władzom stanowym i lokalnym organom ścigania przez Federalne Biuro Śledcze (FBI). Tymczasem do Waszyngtonu przed inauguracją Joe Bidena skierowanych zostanie 15 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej.

20 stycznia w Waszyngtonie odbędzie się inauguracja prezydentury Joe Bidena. W związku z ubiegłotygodniowymi wydarzeniami na Kapitolu wzrosły obawy służb o ewentualne wystąpienia prawicowych grup. Jak przekazało BBC, do niektórych amerykańskich mediów dotarła nota, którą Federalne Biuro Śledcze (FBI) przekazało władzom stanowym i lokalnym organom ścigania. Wynika z niej, że w dniach poprzedzających zaprzysiężenie Joe Bidena może dojść od wystąpień zbrojnych.

"Nadchodzi powstanie przeciw rządowi"

Nota, która miała zostać wydana na tydzień przed wtargnięciem zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol, wskazuje, że zagrożony może być zarówno Kongres federalny w Dystrykcie Kolumbii, jak i obiekty legislatur we wszystkich pozostałych 50 stanach. FBI jako szacowany czas możliwych wystąpień podaje dni od 16 do 20 stycznia.

Z dokumentu FBI wynika, że za organizowaniem tych wystąpień stoi skrajnie prawicowa grupa Boogaloo. W nocie zwrócono uwagę, że członkowie bojówki utrzymują, że "nadchodzi powstanie przeciw rządowi, a niektórzy wierzą, że należy przyspieszyć te działania poprzez zbrojne, antyrządowe wystąpienia, które prowadzić mogą do wojny domowej".

Portal stacji ABC napisał, że "zidentyfikowana grupa zbrojna" planuje przyjechać 16 stycznia do Waszyngtonu i zapowiada "wzniecenie buntu, jeśli zostaną podjęte próby usunięcia (Donalda) Trumpa ze stanowiska przed 20 stycznia".

"Zagrożenie ze strony brutalnych grup ekstremistycznych pozostaje wysokie"

Lider demokratów w Senacie Chuck Schumer przekazał w oświadczeniu, że rozmawiał w sobotę z dyrektorem FBI Christopherem Wrayem, aby wezwać go do - jak to ujął - "nieustannego ścigania" napastników, którzy zaatakowali Kapitol.