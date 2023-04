FBI i wojsko pomylili się na ćwiczeniach. Wtargnęli do złego pokoju hotelowego

Podczas wspólnych ćwiczeń sił FBI oraz Dowództwa Operacji Specjalnych Sił Lądowych USA doszło do pomyłki. Wojskowi wtargnęli do niewłaściwego pokoju w jednym z hoteli w Bostonie i zatrzymali w nim przypadkową osobę. O swoim błędzie zorientowali się dopiero po prowadzonym prze 45 minut przesłuchaniu.

Akcja rozegrała się we wtorek wieczorem w bostońskim hotelu Revere Hotel Boston Common. Prowadzone były w nim wspólne ćwiczenia agentów FBI oraz żołnierzy Dowództwa Operacji Specjalnych Sił Lądowych USA (USASOC, US Army Special Operations Command). Bostoński oddział FBI wspierał żołnierzy w ćwiczeniach, polegających na symulacji działań w realistycznym, ale nieznanym żołnierzom środowisku.

Z oświadczenia FBI, cytowanego przez amerykańskie media, wynika, że w trakcie ćwiczeń doszło do pomyłki. Mundurowi stanęli pod nie tym pokojem, który był przygotowany do ćwiczeń. Następnie zaczęli uderzać w jego drzwi, domagając się wpuszczenia do środka, i tym samym budząc śpiącego wewnątrz mężczyznę.