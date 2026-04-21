Świat FBI bada przypadki zaginięcia i śmierci 11 naukowców Oprac. Ewa Żebrowska |

Źródło: Reuters

Od 2022 roku zmarło lub zaginęło co najmniej 10 naukowców powiązanych z wrażliwymi projektami rządowymi, w tym z amerykańskimi programami nuklearnymi, NASA lub innymi wrażliwymi tematami - pisze "USA Today". Inne źródła informują o 11 osobach. Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt przekazała w ubiegłym tygodniu, że administracja Trumpa zbada, czy zniknięcia lub zgony, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich czterech lat, mogą być ze sobą powiązane.

Zaginięcia i zgony naukowców. Prezydent: poważna sprawa

Prezydent Donald Trump zapytany o sprawę stwierdził, iż ma nadzieję, że to zbieg okoliczności. - Całkiem poważna sprawa… (...) Niektórzy z nich to bardzo ważne osoby i przyjrzymy się temu w najbliższym czasie - stwierdził cytowany przez "USA Today", a Leavitt dodała na konferencji prasowej, że Biały Dom będzie przekazywał aktualizacje, gdy tylko je otrzyma. Tymczasem w poniedziałek Federalne Biuro Śledcze poinformowało redakcję "Newsweeka", że "przewodzi wysiłkom mającym na celu poszukiwanie powiązań między zaginionymi i zmarłymi naukowcami". "Pracujemy z ministerstwem energii, wojny i z naszymi partnerami ze stanowych i lokalnych organów ścigania, by znaleźć odpowiedzi" - dodaje agencja.

Jedna z najgłośniejszych spraw dotyczy Williama "Neila" McCaslanda, emerytowanego generała Sił Powietrznych USA, który kiedyś zarządzał programem naukowo-technicznym w bazie lotniczej Wright-Patterson niedaleko Dayton w stanie Ohio.

Innym przypadkiem, który - jak pisze NBC News - "podsycił spekulacje", jest zaginięcie Moniki Rezy, 60-letniej byłej naukowczyni NASA i ekspertki ds. materiałów rakietowych. 22 czerwca ubiegłego roku wyruszyła na wędrówkę i nigdy nie wróciła.

Media wspominają też sprawę zabójstwa Nuno Loureiro. Ta jednak wydaje się już rozwiązana - zauważa NBC News. Ceniony fizyk był dyrektorem Centrum Nauki o Plazmie i Fuzji w jednej z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie - Massachusetts Institute of Technology. Został zastrzelony w swoim domu. Domniemanego sprawcę tego zabójstwa wkrótce później znaleziono martwego.

Redagował AM