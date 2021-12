Facebook: zablokowaliśmy działalność firm oferujących szpiegowanie użytkowników

Jak podała firma w komunikacie, czwartkowe działania to wynik wielomiesięcznego śledztwa w sprawie "globalnego przemysłu inwigilacji do wynajęcia".

Ukarane podmioty to izraelskie: Cobwebs Technologies, Cognyte, Black Cube i Bluehawk CI, a także północnomacedoński Cytrox, indyjski Belltrox i niewymieniona z nazwy firma z Chin. Wykorzystywały one Facebooka, by za pomocą fałszywych kont i zabiegów socjotechnicznych pozyskać informacje o użytkownikach serwisu lub zainfekować ich komputery złośliwym oprogramowaniem. Koncern Meta podał, nie podając szczegółów, że wśród klientów firmy Cobwebs były również podmioty z Polski.