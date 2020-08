Trump twierdził, że dzieci są "prawie odporne" na wirusa SAR-CoV-2. Wpisy usunięte z mediów społecznościowych

Zamieszczone przez konta Donalda Trumpa wpisy zawierały fragment telewizyjnego wywiadu z prezydentem. Przekonując do otwarcia szkół, oświadczył on, że może "prawie definitywnie stwierdzić", iż dzieci są odporne na chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2. "To wideo zawiera fałszywe stwierdzenia o tym, że grupa osób jest odporna na COVID-19, co jest złamaniem naszych zasad dotyczących fałszywych informacji o COVID-19" - ocenił rzecznik Facebooka.