Amerykańscy naukowcy potwierdzili, że do rozprzestrzenienia się epidemii COVID-19 w całych Stanach Zjednoczonych doprowadziły pierwsze niezidentyfikowane przypadki zakażenia w Nowym Jorku, które na początku marca były bardzo liczne - napisał "New York Times".

Według najnowszych badań epidemia COVID-19 była w Nowym Jorku na początku marca tak duża, że miasto stało się głównym źródłem infekcji w całym kraju. Rozsiewały ją tysiące podróżnych, zanim weszły w życie przepisy o dystansowaniu społecznym, noszeniu masek czy zakazie zgromadzeń. Jak podkreślił "New York Times", przyczyniło się to do wybuchu epidemii w Luizjanie, Teksasie, Arizonie i na Zachodnim Wybrzeżu. Udało się to ustalić na podstawie obserwacji mutacji wirusa, historii podróży zakażonych osób i modeli opracowanych przez ekspertów od chorób zakaźnych. "Mamy teraz wystarczającą ilość danych, aby mieć pewność, że Nowy Jork był główną bramą zakażenia dla reszty kraju" – stwierdził cytowany przez "NYT" epidemiolog z Uniwersytetu Yale Nathan Grubaugh.