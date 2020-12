Biden wyznaczył kandydata na szefa Pentagonu

"Jest prawdziwym i sprawdzonym żołnierzem oraz przywódcą" - napisał o Austinie Joe Biden w artykule opublikowanym we wtorek na portalu The Atlantic, w którym potwierdził wcześniejsze doniesienia mediów o tej nominacji. Prezydent elekt zaznaczył, że w przeszłości "słuchał rad, widział wydawane polecenia i podziwiał spokój oraz charakter" wojskowego, nominowanego przez siebie na szefa Pentagonu.

Lloyd Austin nie był faworytem do objęcia teki sekretarza obrony w przyszłej administracji. Do przejęcia schedy po zwolnionym już przez prezydenta Donalda Trumpa szefie Pentagonu Marku Esperze szykowała się według mediów Michele Flournoy - była podsekretarz stanu w tym resorcie. Progresywne skrzydło demokratów krytykowało ją jednak za wspieranie jeszcze do niedawna dostaw broni do Arabii Saudyjskiej oraz podjętą przez nią pracę dla firmy konsultingowej WestExec Advisors, która ma kontrakty z amerykańskim przemysłem zbrojeniowym.