Musk zaprasza Putina. Propozycja "bardzo interesująca", ale Kreml na razie nie skorzysta

Władimir Putin nie skorzystał z zaproszenia Elona Muska do rozmowy w aplikacji Clubhouse. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ocenił, że propozycja jest "bardzo interesująca", ale - jak stwierdził - "Putin nie korzysta z mediów społecznościowych". Popularność Clubhouse w Rosji rośnie, podobnie jak liczba oszustw z nią związanych.

Amerykański przedsiębiorca Elon Musk zaprosił prezydenta Rosji Władimira Putina do rozmowy w aplikacji Clubhouse 13 lutego. Wpis twórcy Tesli i SpaceX pojawił się na Twitterze.

Kreml zareagował na zaproszenie przedsiębiorcy dwa dni później. - Najpierw chcielibyśmy wiedzieć, o co chodzi. Wiecie, że prezydent Putin nie korzysta bezpośrednio z sieci społecznościowych. Sam ich nie prowadzi. Ogólnie rzecz biorąc, jest to z pewnością bardzo interesująca propozycja - powiedział dziennikarzom rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow.

- Musimy jednak zrozumieć, o co chodzi, co się proponuje. Dlatego najpierw sprawdzimy to wszystko, a potem zareagujemy - dodał.