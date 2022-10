Elon Musk chce, by Pentagon przejął finansowanie Starlinków w Ukrainie. Mychajło Podolak: Kijów znajdzie rozwiązanie

Elon Musk stwierdził, że nie może bezterminowo finansować usługi internetowej Starlink w Ukrainie. Według mediów jego firma SpaceX zwróciła się o przejęcie tego przez Pentagon. Kijów znajdzie rozwiązanie, by utrzymać działanie starlinków w Ukrainie - zapowiedział w piątek Mychajło Podolak, doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Usługa "wyjątkowo skuteczna"

"SpaceX nie zabiega o odzyskanie poniesionych wydatków, ale także nie może w nieskończoność finansować istniejącego systemu i wysyłać kilku tysięcy więcej terminali, które wykorzystują dane nawet 100 razy większe niż typowe gospodarstwa domowe. To nierozsądne" – napisał Musk na Twitterze.

Podolak: znajdziemy rozwiązanie, by Starlink działał

Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, napisał na Twitterze, że Elon Musk, do którego należy sieć satelitów Starlink, pomógł Ukrainie "przetrwać najkrytyczniejsze chwile wojny".

"Biznes ma prawo do swoich strategii. Ukraina znajdzie rozwiązanie, by utrzymać działanie Starlink. Mamy nadzieję, że firma zapewni stabilną łączność do końca negocjacji" - dodał.