Elizabeth Warren rezygnuje z walki o nominację. Na placu boju dwa nazwiska

Warren zajęła dopiero trzecie miejsce we wtorkowych prawyborach demokratów w swoim stanie. Zwyciężył tam Joe Biden z wynikiem ok. 33 proc. i sześcioma punktami procentowymi przewagi nad Sandersem i 11 - nad Warren.

"Nasza praca jest kontynuowana, nasza walka trwa, a wielkie marzenie nigdy nie umrze. Z głębi serca, dziękuję" - pożegnała się z wyborcami na Twitterze Warren. Jak dodała "pokazaliśmy, że kobieta może stanąć do walki, utrzymać pozycję i być wierna swoim zasadom - bez względu na wszystko".

Warren nie zdecydowała kogo poprze

Rezygnacja senator z Massachusetts oznacza, że na placu boju o partyjną nominację pozostało dwóch kandydatów z realnymi szansami. Są to deklarujący się jako socjalista senator z Vermont Bernie Sanders oraz były wiceprezydent Joe Biden.

Warren, w odróżnieniu do innych kandydatów Partii Demokratycznej, którzy w ostatnich dniach zrezygnowali z ubiegania się o nominację, nie przekazała jeszcze, kogo poprze. Jak powiedziała, potrzebuje czasu na to, by przemyśleć tę decyzję.