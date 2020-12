Trzy osoby ranne w eksplozji samochodu. Policja: celowe działanie

W Nashville w stanie Tennessee w USA w bożonarodzeniowy poranek eksplodował samochód. Według straży pożarnej do szpitala trafiły trzy osoby. Policja uznała wybuch za "celowe działanie".

Aaron poinformował też, że służby zostały wcześniej wezwane na miejsce wybuchu w sprawie podejrzanego pojazdu. Do eksplozji doszło, gdy były w drodze.

Według rzecznika straży pożarnej Josepha Pleasanta trzy osoby zostały przetransportowane do szpitali, ale żadna nie jest w stanie krytycznym.

Buck McCoy, który mieszka w pobliżu, opublikował na Facebooku nagranie, na którym widać wybite szyby w jego domu i płomienie na zewnątrz. - To było jak bomba. To było tak duże - powiedział agencji Associated Press. - Płonęły cztery samochody - dodał.