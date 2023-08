Ekipa telewizyjna relacjonowała serię brutalnych napadów. Sama padła ofiarą napaści

Dwóch członków ekipy hiszpańskojęzycznej stacji Univision Chicago zostało w poniedziałek napadniętych przez trzy osoby - przekazał wicedyrektor stacji Luis Godinez. Do zdarzenia doszło przed godz. 5 rano w dzielnicy West Town. Sprawcy mieli na sobie maski i wyposażeni byli w broń. W rozmowie z "Chicago Tribune" Godinez powiedział, że do napaści doszło, gdy pracownicy stacji nagrywali materiał dotyczący wzrostu liczby napaści z użyciem broni w okolicy. Przestępcy ukradli pracownikom telewizji kamerę i inne przedmioty osobiste. Zauważył, że ze względu na kradzież, nagrana relacja prawdopodobnie nigdy nie ujrzy światła dziennego.

Napad na ekipę telewizyjną w Chicago

Według stacji CBS Chicago od niedzieli wieczorem do poniedziałkowego poranka w mieście doszło do łącznie co najmniej siedmiu napaści. Złożono także dwa zawiadomienia o kradzieży samochodu. 8 sierpnia miała miejsce inna napaść na przedstawiciela mediów. Fotograf telewizji WLS-TV został zaatakowany i okradziony, gdy przygotowywał się do relacjonowania konferencji prasowej.