"Egzekucja przeprowadzona w ten sposób nie służy interesowi publicznemu". Sąd opóźnia wykonanie wyroku

Egzekucja dwóch mężczyzn skazanych za wielokrotne morderstwa zostaje opóźniona co najmniej do 16 marca – zdecydowała sędzia federalna z Indiany. Argumentowała to koniecznością powrotu osadzonych do zdrowia po zakażeniu koronawirusem. Wyroki miały być wykonane w tym tygodniu.