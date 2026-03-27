Świat

Trump, pytany o Iran, flirtuje z dziennikarką. "Pamiętasz nasz wspólny lunch?"

Donald Trump
Trump: Iran musi negocjować, roznosimy ich w pył
Źródło: TVN24, Reuters
W czasie wywiadu dla Fox News dziennikarka zapytała Donalda Trumpa o sytuację humanitarną Irańczyków. Mówiła o braku informacji na temat dostępności wody i żywności. Prezydent w odpowiedzi zaczął komplementować jej wygląd i wspominać, jak jedli razem lunch.

Dana Perino, dziennikarka stacji Fox News, została obsypana komplementami przez prezydenta USA. Stało się to na wizji, gdy zadzwonił w czwartek wieczorem do programu "The Five" - podaje amerykański "Newsweek". Perino zapytała o sytuację mieszkańców Iranu.

- To niepokojące, że nie możemy zobaczyć ani usłyszeć relacji Irańczyków. Domyślam się, że to z powodu odcięcia kraju od internetu - zaczęła wywiad. - Czy Irańczycy mają wodę, żywność? - dociekała wyraźnie przejęta. Zapytała prezydenta, czy ma wgląd w to, co obecnie dzieje się w Iranie. - Mam - odpowiedział. I zmienił temat.

"Czy pamiętasz nasz wspólny lunch?"

- Ale po pierwsze, czy pamiętasz nasz wspólny lunch, który jedliśmy wiele lat temu u stóp Trump Tower, gdy był to zupełnie nowy budynek? - zagadnął prezydent. - To było dawno temu - odpowiedziała Dana Perino. - Nie powinienem tego mówić, to (może oznaczać - red.) koniec mojej kariery politycznej, ale teraz wyglądasz nawet piękniej - dodał. - Nie wolno już mówić kobietom, że są piękne - ironizował.

Słowa prezydenta wywołały rozbawienie wśród prowadzących program. Dziennikarka skomentowała, że jej wygląd jest zasługą fryzjerów i makijażystów stacji.

Prezydent po chwili luźnej rozmowy z pozostałymi prowadzącymi odniósł się w końcu do sytuacji w Iranie. Zaznaczył, że Irańczycy są przerażeni, ponieważ "obawiają się snajperów". Powiedział, że strach przed odwetem uniemożliwia masowe demonstracje w całym kraju. Podsumował na koniec rozmowy, że "irański reżim został osłabiony w ostatnich miesiącach".

Prezydent USA i dziennikarki

Stację Fox News i jej dziennikarzy obecny prezydent USA darzy wyraźną sympatią. Jego obecny najbliższy współpracownik, sekretarz obrony Pete Hegseth, był kiedyś jej prezenterem.

Mniej przychylny jest z kolei dla mediów takich jak "New York Times" czy CNN. Zaledwie tydzień temu korespondentkę dziennika nazwał "larwą", korespondentce Bloomberga przerwał słowami "Cicho świnko", a reporterce stacji CNN zarzucił, że "nigdy nie widział jej uśmiechniętej".

Źródło: The Daily Beast, tvn24.pl, Fox News, Newsweek US

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
