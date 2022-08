Miała relacjonować przebieg egzekucji. Dziennikarka usłyszała, że jest niestosownie ubrana

Amerykańska dziennikarka, która przyjechała do więzienia w Alabamie, by relacjonować przebieg egzekucji na skazanym na śmierć więźniu, została poinformowana przez funkcjonariuszy, że jest ubrana nieprzepisowo i że jej spódnica jest za krótka. Została wpuszczona dopiero, kiedy przebrała się w rybackie, wodoodporne spodnie, i zmieniła obuwie. Inna reporterka przekazała, że także jej ubiór został poddany drobiazgowej kontroli przez personel więzienia. Sprawa została zgłoszona do władz stanowych, zareagowały też władze placówki.