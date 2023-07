Biden: jesteśmy wiodącym narodem, reszta świata patrzy na nas

- To naprawdę ma znaczenie, że w taki dzień pokazujemy wsparcie dla naszego wojska. To niesamowita okazja, jaką mamy - powiedział prezydent USA Joe Biden podczas przemówienia z okazji Dnia Niepodległości.

Zaapelował do zebranych przed Białym Domem o udane świętowanie. - Dziękuję wam. Jesteście wspaniali. To wspaniały dzień dla Stanów Zjednoczonych - podsumował.

Nowojorski pirotechniczny hołd

"70 procent tegorocznego pokazu to zupełnie nowe atrakcje. Mnóstwo nowych elementów będzie animować, zmieniać kolory i kształty na wysokości od kilkuset metrów w powietrzu aż po powierzchnię wody. (…) W połączeniu ze ścieżką dźwiękową zawierającą amerykańską klasykę (w tym hymn USA "The Star Bangled Banner" oraz patriotyczną pieśń "America the Beautiful"), tegoroczne obchody staną się uhonorowaniem pionierów, którzy ukształtowali naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość" - reklamował wydarzenie Will Coss, producent wykonawczy pokazu Macy's.