Dziecko poparzyło się kawałkiem kurczaka. Rodzina otrzyma wysokie odszkodowanie

Rodzina domagała się 15 milionów

Jeszcze w trakcie środowej rozprawy prawnicy sieci McDonald's argumentowali, że dyskomfort dziewczynki skończył się, gdy tylko zagoiła się jej rana i to nie ona sama, lecz jej matka czuje się pokrzywdzona z powodu pozostałej na ciele dziecka blizny. - (Olivia Caraballo) wciąż chodzi do McDonalds, wciąż prosi matkę, by ją tam zabierała. Dalej jeździ z matką po McNuggetsy. To nie jej przeszkadza blizna po oparzeniu, ale jej matce - argumentowała na sali, cytowana przez NBC News, adwokat Jennifer Miller. W jej ocenie wysokość odszkodowania powinna wynosić 156 tysięcy dolarów. Rodzina dziewczynki domagała się z kolei 15 milionów dolarów.