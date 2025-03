NYT o "fiksacjach" Trumpa

Trump zamieścił wpis kilka godzin po tym, jak został zapytany przez reportera o szczegóły dotyczące ochrony Huntera Bidena przez Secret Service. Prezydent odpowiedział, że "nie był jej świadomy, ale przyjrzy się sprawie" - przekazała agencja Reutera. Dziennik "New York Times" ocenił, że ostatni wpis połączył "dwie fiksacje" Trumpa, który od czasu powrotu do Białego Domu "nieustannie" wspomina o swoim poprzedniku i jego rodzinie. "Ostatnio dużo mówił o tym, co uważa za trudną sytuację białych farmerów w RPA po apartheidzie" - wskazał "NYT". Nowojorski dziennik zauważył także, że wzmianka o RPA pojawiła się we wpisie prezydenta po tym, jak "czytany przez niego uważnie" tabloid "New York Post" opublikował w niedzielę artykuł, w którym pisał o wakacjach Huntera Bidena w Republice Południowej Afryki i jego ochronie.