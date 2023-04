Dyrektorka szkoły przekazała czek na 100 tysięcy dolarów oszustowi udającemu Elona Muska

Jan McGee, dyrektorka amerykańskiej szkoły autorskiej Burns Science and Technology Charter w Oak Hill, przekazała czek na 100 tysięcy dolarów oszustowi podającemu się za Elona Muska. W zamian miała otrzymać dużo wyższą sumę. Jak poinformował portal ABC News, kobieta ustąpiła ze stanowiska.

Jan McGee "jakimś cudem w to uwierzyła"

W rozmowie z ABC News przewodniczący zarządu szkoły Albert Amalfitano skomentował, że McGee od lat starała się pozyskać dla prowadzonej przez siebie placówki dofinansowanie od Elona Muska. Gdy skontaktował się z nią człowiek, podający się za miliardera, "jakimś cudem w to uwierzyła". - Musiał być bardzo przekonujący - ocenia Amalfitano. McGee zdecydowała się bowiem na przekazanie czeku o wartości 100 tysięcy dolarów osobie, którą oszust przedstawił jako swoją "prawą rękę". W zamian za to na konto Burns Science and Technology Charter miało wpłynąć dofinansowanie w wysokości sześciu milionów dolarów.