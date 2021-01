Dyrektor Twittera o zablokowaniu konta Trumpa: to niebezpieczne

Stanęliśmy w obliczu nadzwyczajnych okoliczności, które zmusiły nas do skoncentrowania wysiłków na bezpieczeństwie publicznym - oświadczył w serii wpisów na Twitterze dyrektor tej firmy Jack Dorsey. Odnosząc się do zablokowania konta prezydenta USA Donalda Trumpa, zwrócił uwagę, że takie działania tworzą "niebezpieczny precedens".

Zdaniem Dorseya decyzja Twittera była słuszna. "Stanęliśmy w obliczu nadzwyczajnych okoliczności, które zmusiły nas do skoncentrowania wysiłków na bezpieczeństwie publicznym. Szkody wyrządzane offline, wynikające ze słów wypowiedzianych online, są realne" - dodał.

Szef Twittera mimo to przyznał, że zablokowanie konta prezydenta Stanów Zjednoczonych było dla firmy porażką, która świadczy, że "nie potrafiła odpowiednio wypromować zdrowej debaty". "Takie działania powodują, że publiczna debata podległa daleko idącej fragmentacji. Te działania nas dzielą. Ograniczają możliwość złożenia wyjaśnień, odkupienia i wyciagnięcia lekcji z tego, co się stało" - napisał.

"To tworzy precedens, który według mnie jest bardzo niebezpieczny: władza jednostki lub korporacji może kontrolować część debaty toczącej się w skali całego globu" - zwrócił uwagę Dorsey. Jak dodał, "przyszedł czas, by poważnie zastanowić się nad naszymi działaniami i środowiskiem, jakie nas otacza".

Konto Trumpa zablokowane

Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/WILL OLIVER

Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/WILL OLIVER

Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Protestujący podczas próby wdarcia do Kapitolu | PAP/EPA/WILL OLIVER

Protestujący podczas próby wdarcia do Kapitolu | PAP/EPA/WILL OLIVER

Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Zwolennicy Trumpa wtargnęli do budynku Kongresu USA | PAP/EPA/WILL OLIVER

Zwolennicy Trumpa wtargnęli do budynku Kongresu USA | PAP/EPA/WILL OLIVER

Stłuczone okno we wschodniej części Kapitolu po wtargnięciu do budynku protestujących | PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Stłuczone okno we wschodniej części Kapitolu po wtargnięciu do budynku protestujących | PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Zwolennicy Donalda Trumpa weszli do gabinetu spikerki Izby Reprezentantów Nancy Pelosi | PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Zwolennicy Donalda Trumpa weszli do gabinetu spikerki Izby Reprezentantów Nancy Pelosi | PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Wcześniej w Waszyngtonie odbywał się wiec zwolenników Trumpa. Urzędujący prezydent, przemawiając do zgromadzonych, po raz kolejny powtarzał niepoparte dowodami twierdzenia o sfałszowaniu wyborów. Już po szturmie na Kapitol Trump wezwał w opublikowanym na Twitterze nagraniu do pokojowego rozejścia się do domów, dodając jednak, że "wybory skradziono".