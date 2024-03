Rosja uważa, że jej strategia na Ukrainie przynosi skutki - napisano w corocznym raporcie amerykańskiego wywiadu na temat globalnych zagrożeń. Ukraińcom nie kończy się odwaga, ale kończy się amunicja - powiedział szef CIA William Burns w Senacie USA. Ostrzegał, że jeśli Kongres nie przyjmie pakietu pomocowego dla Ukrainy, będzie to historyczny błąd.

Z kolei występujący również przed senatorami dyrektor CIA William Burns, który wrócił ze swojej dziesiątej podróży do Ukrainy, ocenił, że przegłosowanie środków na wsparcie dla Kijowa pozwoli mu "scementować strategiczne zwycięstwo i strategiczną porażkę Rosji". - Według naszej oceny z dodatkową pomocą Ukraina będzie mogła postawić się w pozycji, gdzie będzie w stanie do końca 2024 roku - początku 2025 roku - odzyskać inicjatywę ofensywną, (...) by negocjować z pozycji siły - powiedział Burns.