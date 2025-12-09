Dwulatka samotnie błąkała się po lesie. Matka i babcia zatrzymane

USA. Policja w San Antonio na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters

Policja hrabstwa Bexar z siedzibą w San Antonio poinformowała o sprawie w sobotę. Dzień wcześniej miejscowi funkcjonariusze "otrzymali niepokojące zgłoszenie" - dowiadujemy się z jej komunikatu. Mieszkanka hrabstwa przekazała, że w nagraniu wideo z zamontowanej w lesie kamery do polowań zauważyła małe dziecko w sukience i bez butów, błąkające się między drzewami w środku nocy.

Dwulatka "wyszła z domu"

"Przy temperaturze około 40 (stopni Fahrenheita, ok. 4 stopni Celsjusza - red.) dziewczynka była o tej porze narażona na potencjalne zagrożenie życia" - podkreśliło biuro szeryfa. Służby natychmiast po zgłoszeniu rozpoczęły poszukiwania dziecka. Matka, zidentyfikowana później jako Haley Peoples, tego samego ranka zgłosiła, że jej dwuletnia córka "wyszła z domu" i nie wróciła.

Dziewczynka została wkrótce znaleziona w lesie. Stwierdzono, że była zaniedbana, w związku z czym została przewieziona do szpitala na badania. Funkcjonariusze przybyli także do domu matki dziewczynki, znajdując w budynku między innymi gnijącą żywność i brudne ubrania. W komunikacie czytamy o "niebezpiecznych warunkach bytowych".

Peoples została zatrzymana za narażenie dziecka na poważne ryzyko uszczerbku na zdrowiu oraz z powodu niebezpiecznych warunków w domu. Do aresztu trafiła także jej matka, Rebecca Kelly. Kobieta w trakcie przeszukania domu próbowała odebrać ze szkoły trójkę rodzeństwa dwulatki. Rodzeństwo również zostało skierowane na badania lekarskie - podało biuro szeryfa hrabstwa Bexar, zachowanie Kelly określając jako "próbę ingerencji w dochodzenie dotyczące bezpieczeństwa dzieci".