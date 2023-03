Dwulatka zatruła się śmiertelnie fentanylem w wynajętym apartamencie. Była na wakacjach

Niespełna dwuletnia Enora zmarła podczas wakacji, które wraz z rodzicami spędzała na Florydzie. Ustalono, że przyczyną zgonu dziewczynki było zażycie śmiertelnej dawki fentanylu. W apartamencie, wynajętym za pośrednictwem popularnej platformy, zostawili go prawdopodobnie poprzedni goście. Teraz rodzice Enory pozywają firmę, a także właściciela i zarządcę mieszkania.

O sprawie pisze m.in. "Washington Post", publikując rozmowę z Lydie i Borisem Lavenirami, rodzicami tragicznie zmarłej dziewczynki, którzy złożyli pozew do sądu. Do tragedii doszło w sierpniu 2021 roku. Kilka godzin po przyjeździe do Wellington na Florydzie, gdzie rodzina z piątką dzieci miała spędzić wakacje, Lavenirowie znaleźli swoją 19-miesięczną córkę Enorę leżącą bez ruchu w jej łóżku. Twarz dziewczynki była fioletowa, a z jej ust wydobywała się piana. Rodzice od razu wezwali pogotowie, ale Enory nie udało się uratować.

Fentanyl przyczyną zgonu

Podczas sekcji zwłok ustalono, że przyczyną zgonu dziewczynki było przyjęcie śmiertelnej dawki fentanylu - silnego leku przeciwbólowego, należącego do grupy opioidów i dostępnego wyłącznie na receptę. Jak podkreśla "Washington Post", w Stanach Zjednoczonych fentanyl jest popularnym narkotykiem, a w latach 2018-2021 w wyniku jego - zazwyczaj przypadkowego - zażycia zmarło 260 dzieci w wieku czterech lat lub młodszych.

Pochodzący z Gwadelupy małżonkowie Lavenir wyjaśnili, że nigdy wcześniej nie słyszeli o tym środku odurzającym i zagrożeniu, jakie on powoduje. - Czujemy się, jakbyśmy wpadli w pułapkę - powiedział cytowany przez gazetę ojciec Enory. "Washington Post" dodaje, że początkowo policja brała pod uwagę, iż to właśnie rodzice zmarłej dziewczynki przywieźli ze sobą fentanyl. Nie znaleziono go jednak w ich rzeczach, a testy nie wykazały jego obecności w ich organizmach.

Policja przesłuchała również osoby, które wynajmowały apartament w Wellington za pośrednictwem Airbnb przed rodziną Lavenir. Jak podaje "Washington Post", jedna z przesłuchanych osób przyznała, że zorganizowała w mieszkaniu imprezę, na której pojawiła się kokaina. Śledczym nie udało się jednak ustalić, w jaki sposób w apartamencie znalazł się fentanyl. "Z tego względu nie jesteśmy w stanie postawić zarzutów związanych z zaniedbaniami lub nadużyciami prowadzącymi do śmierci Enory. Przyczyna zgonu w tej chwili określana jest jako przypadkowa" - napisali w cytowanym przez gazetę raporcie śledczy.

Floryda. Rodzice pozywają Airbnb

Choć w związku ze śmiercią dziewczynki nikt nie został oskarżony, Lavenirowie zdecydowali się złożyć do sądu pozew przeciwko firmie Airbnb oraz właścicielowi apartamentu, jego zarządcy i osobie wynajmującej go w okresie, w którym zorganizowana została wspomniana impreza z narkotykami.

Thomas Scolaro, prawnik reprezentujący w tej sprawie Lydie i Borisa Lavenirów, zaznaczył w rozmowie z "Washington Post", że jego klienci są przekonani, iż fentanyl zostawili w apartamencie poprzedni wynajmujący. - Która konkretnie osoba go przyniosła, szczerze mówiąc, nie jest tym, co chcę wykazywać. Chcę za to dowieść, że Airbnb nie zadbało o sprzątanie, nie ostrzegło rodziny (zmarłej - red.) ani nie zapewniło żadnych środków bezpieczeństwa - powiedział Scolaro.

Airbnb na razie nie przesłało do sądu swojej odpowiedzi na stawiane przez rodziców Enory zarzuty. "Kierujemy nasze myśli do rodziny Lavenir i jej bliskich w związku z tą przygnębiającą stratą" - zapewnił przedstawiciel platformy w oświadczeniu przekazanym "Washington Post".

Autor:kgo//az

Źródło: "Washington Post"